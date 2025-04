Primula e Ulk vincono la dodicesima Mostra Regionale del Bovino

Primula di Luca Fele di Calangianus per la Charolaise e Ulk di Marrone-Murrighile Iolanda Simona di Olbia per la Limousine sono i campioni assoluti della dodicesima Mostra Regionale del Bovino da carne organizzata dall’Anacli, AARSardegna, Comune di Ozieri e con il sostegno economico della Regione Sardegna per il tramite dell’Agenzia Agris.

A premiare i vincitori, oltre al sindaco di Ozieri Marco Peralta, il presidente AARSardegna Luciano Useli Bachitta ed il vicepresidente Anacli Michele Filigheddu, sono intervenuti il prefetto di Sassari Grazia La Fauci e l’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Meloni.

La manifestazione, che si è aperta sabato con l’inaugurazione della manifestazione con l’intervento dell’Assessore regionale all’agricoltura Gianfranco Satta, ha visto la presenza di oltre 100 ragazzi degli Istituti tecnici Agrari del territorio e del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari nonché la premiazione delle 24 categorie in concorso e la proclamazione dei campioni e campionesse junior e senior

Alla Mostra hanno concorso 21 aziende (7 per la razza Charolaise e 14 per la razza Limousine) con 96 capi (29 Charolaise e 67 Limousine) ai quali si sono affiancati capi delle razze Aberdeen Angus, Sardo Bruna, Pezzata Rossa, Sarda e Pezzata Rossa. Presenti anche allevamenti di suino di razza Sarda, Asino dell’Asinara e Pecora Nera di Arbus.

Siamo estremamente soddisfatti per i risultati raggiunti da questa edizione, commenta Luciano Useli Bacchitta Presidente AARSardegna, e ringraziamo l’Assessore all’agricoltura Gianfranco Satta per aver individuato nella nostra Associazione il tramite per poter garantire agli allevatori le risorse per poter partecipare alle mostre zootecniche sia regionali che nazionali.

Il livello degli animali che hanno concorso a Ozieri, afferma Michele Filigheddu, vicepresidente di ANACLI, è una dimostrazione di come il miglioramento genetico sia oggi una realtà concreta. Ciò è stato possibile sia per le capacità degli allevatori ma anche dallo strumento del bando acquisto riproduttori che deve essere bandito ed erogato nelle tempistiche corrette. Senza questo strumento strategico come Sardegna rischiamo, specie ora che è un periodo di congiuntura favorevole per il mercato delle carni bovine, di perdere una grandissima opportunità di consolidare i risultati già raggiunti.

Lo sforzo dell’amministrazione e della struttura comunale vengono premiati di anno in anno, ha dichiarato Marco Peralta Sindaco di Ozieri. Tutto ciò è frutto della sintesi dell’operato delle varie componenti Comune, allevatori, espositori e servizio veterinario, che fanno sì che il comparto riceva una spinta importante per valorizzare le eccellenze produttive in rassegna. La nuova struttura, potenziata nel ring, nel punto di ingresso dell’accoglienza e dei sottoimpianti, sono segni che la formula dell’evento fieristico funziona se ben organizzata e promossa. I numeri da record delle presenze di allevatori (21 in gara ed altri partecipanti), degli espositori (ben oltre 100) e delle presenze ( quasi 12.000 paganti) ci confortano nel proseguire sulla strada intrapresa e nel rafforzarci nel convincimento che la formula adottata è quella giusta.