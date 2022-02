Presunti abusi su due bimbe: condanna a otto anni per un 61enne

Il Gup del tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ha condannato a otto anni di carcere il 61enne della Baronia accusato di atti sessuali avvenuti nel 2018 ai danni di due bambine, nipotine della sua compagna. Il giudice ha condannato l’uomo, attualmente a piede libero, solo per la violenza avvenuta nel 2018 ai danni di una minore di 8 anni, mentre per l’altra presunta violenza nei confronti di un’altra nipotina della compagna, datata 2004, il Pm aveva chiesto la prescrizione.

La sentenza è stata letta dal magistrato dopo una breve camera di consiglio seguita alle repliche delle parti. Il Pm, Giorgio Bocciarelli, al termine della sua requisitoria nel processo che si è svolto a porte chiuse, aveva sollecitato una condanna a 9 anni per il 61enne, richiesta alla quale si erano associati i due avvocati, Gianluca Sannio e Rosanna Mele, che tutelano le vittime e i genitori.

Mentre l’avvocato Giuseppe Floris, difensore dell’imputato aveva chiesto per lui l’assoluzione. Il legale non ha voluto commentare la sentenza né ha voluto anticipare se presenterà ricorso in appello.