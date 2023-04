Presunti abusi in una comunità per minori, indagati i due gestori: una 14enne tra le vittime

Avrebbero maltrattato, sia fisicamente che con aggressioni verbali, una ragazzina ospite della comunità terapeutica Corongiu di Maracalagonis, nella Città metropolitana di Cagliari, struttura psichiatrica protetta destinata ad accogliere minori con problemi o disagi di vario genere. Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, il direttore del centro Gianni Sarritzu, e la moglie Carla Onnis sono accusati dalla Procura di Cagliari di aver aggredito un’adolescente, affetta da disturbo post traumatico da stress.

Un altro operatore della struttura è accusato di violenza sessuale per aver cercato di baciare un’altra giovane, mentre la madre di una delle ospiti è accusata di averla spinta a ritrattare un’accusa di violenze nei confronti di un parente con la promessa di accoglierla nuovamente a casa. Al termine delle indagini della Procura – come scrive il quotidiano sardo – la sostituta procuratrice Ginevra Grilletti ha contestato ai due responsabili del centro di aver maltrattato alcune giovanissime. “Diventerai una tossica come tua madre”, sarebbe stato detto a una 14enne. Tra le giovanissime maltrattate ci sarebbe anche una 17enne algerina, minacciata – sempre secondo l’ipotesi degli investigatori – affinché non denunciasse un medico del centro che avrebbe tentato di baciarla. Il direttore avrebbe anche percosso e strattonato la 14enne, tirandole i capelli e facendola sbattere contro un muro per poi colpirla con dei pugni alla schiena, mentre la moglie avrebbe morso la ragazza nordafricana all’apice di una discussione. I coniugi – difesi dagli avvocati Carlo Fanari e Matteo Pinna – sono accusati anche di abbandono di minore: una delle ospiti del centro sarebbe stata trovata in strada in stato confusionale, scalza e vestita in maniera non adeguata alle condizioni climatiche nel maggio 2021. Ad assistere i minori i legali Stefania Bandinelli e Antonio Incerpi.