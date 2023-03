Presunta violenza sessuale a bordo, nave Palermo-Cagliari bloccata in porto

La nave della Grimaldi Palermo-Cagliari, ferma nel porto del capoluogo siciliano da questa mattina, sarebbe stata teatro di un presunto caso di molestie sessuali. Per questo a bordo c’è la polizia e l’imbarcazione non è salpata per tornare in Sardegna questa mattina alle 9.

L’aggressione sarebbe avvenuta ieri, mentre la Europa Palace era in navigazione verso Palermo. Giunta al porto una passeggera è andata al pronto soccorso, denunciando di aver subito delle molestie.

Secondo quanto accertato dagli agenti la donna dopo lo sbarco è stata portata in un ospedale per sottoporsi alle visite previste dal protocollo in caso di abusi. La vittima ha denunciato l’aggressione sessuale a bordo della nave. Il traghetto è fermo al porto per consentire agli inquirenti di avviare le indagini. Per tutta la mattina anche gli specialisti della scientifica hanno raccolto elementi sulla base del racconto della passeggera.