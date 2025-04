Premio ‘Sardinia I love you’ per le foto più belle a Stefano Anedda, Mario Rosas e Giuseppe Ungari

Si chiama Sardinia I love you , il progetto, integrato e multimediale, dedicato alle bellezze storiche, ambientali, archeologiche, culturali e paesaggistiche della nostra regione, con un portale web, presentato oggi, con i video legati alle sagre, con Sant’Efisio in primo piano, e agli eventi e alla Gallura con il golf e le spiagge, l’evento ha esaltato la Sardegna, tra cultura, enogastronomia, folclore, manistazioni laiche e religiose, tempo libero e intrattenimento, attività sportive, mare e sole viene narrata nei dettagli ai vacanzieri, ai turisti e ai visitatori.

Il sito web del progetto – finanziato L.R 19/12/23, assessorato Beni culturali, informazione, pubblica istruzione, spettacolo e sport – è interattivo, con sezioni innovative nel racconto e nel percorso, prevista la fruibilità in cinese, inglese, francese e spagnolo. E ha un occhio di riguardo per i linguaggi delle nuove generazioni e all’esaltazione del immenso patrimonio materiale e immateriale. Il progetto ha avuto per capofila Acib-Associazione culturale Italia Brasil, con Mediterranea, Centro ricreativo aziendale Regione Sardegna e la S.L.&G. L’evento ha avuto l’attenzione degli assessori regionali Ilaria Portas e Franco Cuccureddu.

Dagli scorci di Castello ai siti nuragici, passando per il Poetto, le oasi faunistiche, i tramonti in alcuni dei luoghi più suggestivi della Sardegna. Per il primo contest fotografico di Sardinia I love you, la giuria, composta dagli organizzatori e dai giornalisti Cristiana Aime, Francesco Birocchi, Andrea Frailis e Valerio Vargiu, ha premiato ex aequo le foto dei finalisti Stefano Anedda, Mario Rosas e Giuseppe Ungari. Menzione speciale per i contributi di Claudia Collu (rappresentata da Gianluca Caredda) e Maksim Prylenka. I vincitori hanno ricevuto voucher da 500 e 250 euro per l’acquisto di materiale inerente la professione. “La Sardegna narrata nei dettagli, un sito che premia il visitatore e un insieme di foto davverpo straordinarie” il commento dei giurati.

Ai lavori è intervenuta Micaela Morelli (vicepresidente Fondazione di Sardegna): “Un progetto utile a esaltare le bellezze delle nostre regioni. Il contest fotografico rende idea di quanto sia immenso il patrimonio della Sardegna”,Per Francesco Feliziani (direttore Ufficio scolastico regionale) “Sardinia I love you ha stimoli e opzioni utili e accattivanti per gli studenti e le studentesse. Il progetto rende merito a una regione straordinaria”. Da Rossana Podda (assessorato Turismo, artigianato e commercio) e Riccardo Laconi (presidente Cral Regione) gli auspici e le congratuòlazioni per “la vivacità, le foto e la freschezza dei contenuti del sito web”.