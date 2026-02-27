Porto Torres rinnova l’alleanza con la Fondazione di Sardegna: fondi per gli eventi identitari turritani

Identità e sviluppo al centro del nuovo protocollo triennale da 60mila euro l’anno.



Prosegue e si consolida la collaborazione tra il Comune di Porto Torres e la Fondazione di Sardegna per la valorizzazione degli eventi identitari turritani, considerati leva di sviluppo sociale, economico e culturale. Il nuovo Protocollo d’intesa, rinnovato per altri tre anni, è stato firmato dal sindaco Massimo Mulas e dal presidente della Fondazione, Giacomo Spissu, e si fonda sul binomio tra identità e crescita del territorio.

Un primo accordo, siglato nel 2023, aveva già consentito di recuperare e rilanciare appuntamenti storici profondamente radicati nella comunità, grazie al sostegno finanziario della Fondazione. In particolare nell’ambito della Festha Manna erano tornate le giostre equestri, le serate dedicate ai balli e ai canti tradizionali e gli eventi legati alla cultura della pesca nel Golfo, rafforzando il senso di appartenenza e l’attrattività della città.

Il nuovo protocollo prevede un contributo economico di 60mila euro per ciascun anno del triennio. Le risorse saranno destinate a interventi di valorizzazione e sviluppo anche in chiave turistica, al rafforzamento delle politiche sociali, al consolidamento dei valori identitari e alla definizione di strategie orientate alla sostenibilità. Il Comune, dal canto suo, metterà a disposizione ulteriori risorse, anche attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed europei, e la partnership potrà essere estesa ad altri soggetti istituzionali ed economici interessati.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nell’ultimo triennio grazie alla firma del Protocollo d’intesa e ringraziamo la Fondazione di Sardegna per aver reso ancora più stabile il rapporto di collaborazione con la nostra Amministrazione”, ha dichiarato il sindaco Mulas. “La Fondazione rappresenta un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo culturale e sociale del territorio e, grazie al suo supporto, abbiamo potuto ripristinare appuntamenti identitari e tradizionali a cui la nostra comunità è profondamente legata, in particolare nell’ambito della Festha Manna. Abbiamo intenzione di continuare a investire su eventi e progetti capaci di generare crescita sociale ed economica, valorizzando le competenze e le energie presenti nella comunità turritana”.