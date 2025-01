Polizia di Stato di Cagliari,  il bilancio dell’attività della in ambito ferroviario nell’anno 2024

Sono 5.054 i soggetti identificati all’interno delle stazioni ferroviarie o loro pertinenze e sui treni, 796 treni scortati, 212 servizi lungo linea e 236 servizi antiborseggio in stazione e a bordo treno, 419 veicoli controllati. Sono questi i numeri dell’attività svolta, anche nell’ambito delle note operazioni “alto impatto, oro rosso, rail action day, rail action week, rail safe day, stazioni sicure”, dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sardegna nell’anno 2024.

Per quanto riguarda l’attività di repressione dei reati sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica 23 persone. Relativamente alle sanzioni amministrative si segnalano 22 contravvenzioni per violazione del D.P.R. 753/80 (c.d. Regolamento di polizia ferroviaria), 10 contravvenzioni per violazione al Codice della Strada e ulteriori 5 sanzioni amministrative per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza.

Alle attività sopra indicate si sono aggiunti l’accompagnamento di cittadini stranieri irregolari nel Cpr di Macomer e il rintraccio di persone segnalate come scomparse, il rinvenimento di bagagli e documenti smarriti da parte dei viaggiatori e le proposte ai Questori di adozione di ordini di allontanamento e misure di prevenzione.

Negli uffici Polfer della Sardegna sono state presente 256 denunce, anche per reati commessi in luoghi diversi da stazioni e scali ferroviari. L’attività di specifica competenza ha riguardato inoltre la rilevazione di incidenti in ambito ferroviario. Infine, grazie al progetto nazionale per l’educazione alla sicurezza “Train…to be cool”, dedicato ai giovani, la Specialità ha incontrato numerosi alunni di diverse scuole della Regione.