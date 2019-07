Il Policlinico Sassarese è stato aggiudicato all’asta dal Tribunale di Sassari alla Labor srl di Pescara, per 9 milioni e 450 mila euro. Quella della Labor, società legata al gruppo Petruzzi, già proprietario del Policlinico Abano Terme, in Veneto, è stata l’unica offerta presentata e accolta provvisoriamente dal curatore fallimentare nominato dal tribunale, Alberto Cerasa. La Labor, che si è aggiudicata l’asta con un ribasso del 21,25 per cento sulla base di 12 milioni, ha già versato 945 mila euro come garanzia e avrà 90 giorni di tempo per saldare il conto e diventare proprietaria a tutti gli effetti della struttura sanitaria privata sassarese che era fallita. Come prevede il bando d’asta, la Labor dovrà assumere tutti i dipendenti del Policlinico Sassarese, circa un centinaio, ai quali non dovrà pagare gli stipendi pregressi, che restano a carico della procedura fallimentare.

La vendita del Policlinico ha subito suscitato reazioni: “Non posso che esprimere soddisfazione per l’esito positivo dell’asta del Policlinico sassarese. Ora l’auspicio è che il presidio possa essere rilanciato al più presto, rafforzando così l’offerta di servizi sanitari del territorio e salvaguardando l’occupazione”, commenta l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. Proprio a sostegno dei lavoratori del Policlinico sassarese erano intervenuti gli assessori regionali della Sanità, Mario Nieddu, e del Lavoro, Alessandra Zedda, grazie ai quali è stato varato il progetto di reimpiego del personale nei presidi del territorio, per l’abbattimento delle liste d’attesa. “Grazie al progetto sperimentale abbiamo salvaguardato i lavoratori sino al 31 dicembre, evitando di disperdere le professionalità. L’esito positivo dell’asta realizza le nostre aspettative” conclude l’assessore Nieddu. I sindacati Cigl, Cisl e Uil, hanno invece convocato per domani un’assemblea dei dipendenti del Policlinico per discutere del passaggio di proprietà.