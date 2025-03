Pochi obesi e in sovrappeso, la Sardegna tra le regioni più in forma d’Italia

Saranno la natura e il clima che concedono la possibilità di lunghe passeggiate e sport all’aperto ma la Sardegna è tra le regioni d’Italia più in forma. La conferma arriva dai dati del sistema di sorveglianza Passi del Ministero della Salute, relativi al biennio 2022-2023: solo il 37% della popolazione sarda risulta in sovrappeso o obesa, ben al di sotto della media nazionale del 32,7%.

L’Isola, inoltre, è al primo posto per il minor tasso di eccesso ponderale ed è nella top cinque delle regioni più in forma insieme a Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana.

Secondo la statistica meno di tre persone su dieci risultano in sovrappeso e solo l’8,1% è obeso, un dato inferiore alla media nazionale del 10,4%. Complessivamente, la Sardegna si piazza al secondo posto in Italia per condizioni di salute legate al peso.

Tuttavia, emerge una scarsa attenzione da parte degli operatori sanitari al problema del sovrappeso. Secondo il sistema di sorveglianza del ministero ‘Passi’, meno della metà delle persone in eccesso ponderale ha ricevuto dal proprio medico il consiglio di perdere peso. L’attenzione si concentra maggiormente sui soggetti obesi, mentre chi è in sovrappeso riceve meno raccomandazioni. Nonostante ciò, anche su questo fronte la Sardegna si distingue in positivo rispetto al resto del Paese.