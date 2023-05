Pioggia in arrivo con epicentro a Sassari e Nuoro, gli esperti: “È un ciclone tunisino”

In Sardegna sono cominciati temporali e acquazzoni che colpiranno soprattutto il Nuorese e il Sassarese, dove tra sabato e domenica sono previste 24 ore ininterrotte di pioggia. “È un ciclone – dicono i meteorologi -, un nuovo violento ciclone”. La prossima bufera ha origine in Tunisia. “Si tratta di una bassa pressione maghrebina che interesserà il fianco del nostro Paese, in particolare il Piemonte, la Sardegna e la Sicilia”.

A parlare è Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it: per il meteorologo “questa allerta maltempo non sembra avere fine”. Oggi il ciclone dalla Sicilia risalirà verso la nostra Isola, la Toscana e il Nord-Ovest, “con il lato tirrenico più esposto a piogge frequenti. Le temperature si manterranno su valori quasi autunnali, al Nord mentre la componente nordafricana del ciclone farà alzare leggermente il termometro al Sud”.

Ieri Sardinia Post ha pubblicato, divise per capoluogo, le previsioni dell’Aeronautica militare (vedi l’articolo linkato sopra): quelle de IlMeteo non si differenziano: da oggi, venerdì 19, il maltempo è arrivato in Sardegna. Le piogge si intensificheranno da domani e per tutta la giornata di domenica, soprattutto nel centro-nord dell’Isola.

[Foto d’archivio]