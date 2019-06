Una donna di 44 anni ed il figlio di 21, di Tertenia, sono stati arrestati dai carabinieri perché sorpresi mentre coltivavano 56 piante di marijuana, alte da 40 centimetri a 1 metro e 40, nel terreno intorno alla loro villetta.

La scoperta dopo una perquisizione dei carabinieri della stazione di Tertenia, con l’ausilio del Nucleo cinofili dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna e dei militari della Compagnia di Jerzu. Madre e figlio devono rispondere di coltivazione illegale di stupefacenti in concorso. Nelle auto dei due e all’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto altri 11 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi. In attesa del rito direttissimo, per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari.