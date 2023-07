Pestaggio del 2015, tre condanne. Assolti in 8: tra loro gli artisti Nitro e Hell Raton

I rapper Nitro e Hell Raton, l’uno all’anagrafe Nicola Albera e l’altro Manuel Zappadu, sono stati assolti con formula piena dal Tribunale di Cagliari che li accusava di lesioni personali aggravate nella rissa avvenuta nel 2015 a danno di un 26enne di Serdiana. I fatti accaddero in un locale di Ortacesus, sempre nel Sud Sardegna, a gennaio di quell’anno.

La sentenza è stata pronunciata questa mattina dalla giudice Alessandra Angioni che ha escluso la partecipazione dei due artisti. Entrambi, assieme ad Alessandro Padiglia e Stefano Prasciolu, sono stati assolti dall’accusa per non aver commesso il fatto. Altri quattro imputati, invece, non si è raggiunta la prova della loro partecipazione e ugualmente è caduta contro di loro ogni prova di colpevolezza. Si tratta di Giuseppe Isola, Paolo Meloni, Luca Padiglia e Ignazio Pisano.

Il processo per il pestaggio del 2015 si è invece chiuso con una condanna a un anno e otto mesi per Andrea Schirru, Mattia Curreli e Mirko Antonio Maxia. Secondo gli atti processuali, la rissa scoppiò per via di alcuni apprezzamenti a una ragazza.

[Foto YouTube]