Pescatori amatoriali morti all’Isola Rossa, la barca si è schiantata sugli scogli a velocità molto elevata

L’imbarcazione “Garupa“, un semicabinato di sei metri con motore da 150 cavalli, su cui all’alba di sabato 25 gennaio, davanti all’Isola Rossa, hanno perso la vita i pescatori amatoriali Lillo Satta e Maurizio Rossi, si è schiantata contro gli scogli a una velocità molto elevata. Lo hanno rivelato le indagini preliminari della Guardia costiera, che ha posto la barca sotto sequestro su disposizione della Procura di Tempio Pausania. Attualmente, l’imbarcazione è custodita al porticciolo dell’Isola Rossa.

I militari, su delega della Procura, hanno condotto i primi rilievi sullo scafo e stanno proseguendo con ulteriori approfondimenti sulla strumentazione di bordo, che saranno utili per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Dalle prime verifiche, è emerso un grande squarcio a prua della barca, ma non nella carena, il che sembrerebbe escludere l’ipotesi che l’imbarcazione abbia urtato una secca prima del ribaltamento.

È più probabile che la barca si sia schiantata ad altissima velocità contro gli scogli, davanti alla spiaggia di La Marinedda. Questa teoria troverebbe conferma anche nei risultati dell’autopsia eseguita sui corpi delle vittime, che sarebbero morte sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto.

I corpi di Satta e Rossi furono trovati già privi di vita all’interno della barca capovolta da due sub amatoriali, che diedero l’allarme alle 12:40 del 25 gennaio. In precedenza, alle 9:30 circa, altre persone avevano notato dalla costa la sagoma dell’imbarcazione in mare e l’avevano segnalata alla Capitaneria di porto, descrivendola però in modo impreciso come la carcassa di un cetaceo. A causa di questa segnalazione vaga, e poiché in quel momento la Capitaneria era impegnata nella ricerca di un disperso in mare, non fu inviata nessuna unità sul posto. I soccorsi furono attivati immediatamente solo alle 12:40, quando i due sub descrissero chiaramente la barca rovesciata e i corpi all’interno.