Pescatore cade dagli scogli e muore: la tragedia a Torre dei Corsari

Tragedia questo pomeriggio a Torre dei Corsari, nel litorale di Arbus, sulla costa Sud occidentale sarda. La vittima è un pescatore di 71 anni. L’uomo stamattina si era allontanato da casa per andare a pescare dagli scogli. Nel primo pomeriggio la moglie, non vedendolo rientrare, ha fatto scattare l’allarme.

Sono immediatamente scattate le ricerche che hanno visto coinvolti i vigili del fuoco e la Guardia costiera. Sugli scogli è stata recuperata tutta l’attrezzatura, ma del pescatore nessuna traccia. Intorno alle 16:30 è stato recuperato in mare un cadavere, probabilmente quello del pescatore. La Guardia costiera di Oristano lo sta trasferendo in porto per il riconoscimento e per gli accertamenti utili a capire come è morto il pescatore.