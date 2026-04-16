Pesca illegale, maxi sequestro a Sant’Antioco: oltre 1,7 tonnellate di prodotto ittico

Operazione congiunta tra Guardia costiera e Asl Sulcis Iglesiente: irregolarità sulla tracciabilità e una cella frigo non autorizzata.

Oltre 1.700 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità sono stati sequestrati a Sant’Antioco nel corso di un controllo della Guardia costiera, effettuato insieme al personale della Asl Sulcis Iglesiente.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla pesca illegale e ha riguardato uno stabilimento all’ingrosso, dove è stata riscontrata la commercializzazione di prodotti non conformi alla normativa. Oltre al sequestro del pesce, i militari hanno disposto anche quello della cella frigorifera risultata priva delle necessarie autorizzazioni.

All’esercente sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 11.500 euro, in base alla normativa vigente in materia di pesca e igiene. Una parte consistente del prodotto sequestrato, dopo le verifiche effettuate dal servizio veterinario della Asl, è stata giudicata idonea al consumo umano. Per questo motivo sarà destinata a fini solidali e consegnata alla Caritas.