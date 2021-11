Pericolo per il maltempo a La Caletta: case inondate dall’acqua, salvati 10 automobilisti

Situazione critica per il maltempo nel centro costiero di La Caletta, frazione di Siniscola (Nuoro) dove nel pomeriggio una bomba d’acqua ha provocato allagamenti nelle case e nelle strade.

Dieci automobilisti rimasti intrappolati sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco che stanno provvedendo anche ad aiutare le persone anziane, molte delle quali vivono nei piani bassi di abitazioni che sono state inondate dall’acqua. Alcuni di loro sono stati costretti a lasciare le abitazioni in via precauzionale.

Nella vicina Posada, sempre a causa delle piogge abbondanti, è stato chiuso un tratto della statale 125 “Orientale Sarda” all’altezza del km 265. Nel territorio stanno operando quattro squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro e i soccorritori fluviali. Sia a Siniscola che a Posada si sono riuniti i Coc e l’emergenza viene gestita dalla Prefettura di Nuoro, in stretto raccordo con i Comuni e con il comandante dei Vigili del fuoco del capoluogo barbaricino, Antonio Giordano.