Perdono il controllo dello scooter: uomo muore sul colpo, la moglie dopo qualche ora in ospedale

E’ morta dopo qualche ora dal ricovero in seguito all’incidente stradale in cui aveva perso la vita il marito. Il decesso è avvenuto sabato ma la notizia si è appresa solo oggi. La donna, Carla Pisani, 75enne di Siena, era rimasta gravemente ferita dopo una caduta in scooter in seguito alla quale era morto il marito, Vittorio Mariotti (77 anni), che guidava in mezzo.

L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio sulla provinciale 10 vicino a Bottida, nel Sassarese. La donna era apparsa subito in condizioni disperate ed è morta poche ore dopo al Santissima Annunziata di Sassari.