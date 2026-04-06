Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto, muore uomo a Valledoria

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla statale 133 alle porte del paese. Accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.
Un motociclista di circa 50 anni ha perso la vita nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla statale 133, alle porte di Valledoria. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto per cause ancora in fase di accertamento, finendo violentemente sull’asfalto.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.