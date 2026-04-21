Perché Cagliari si ferma per Sant’Efisio: dall’epidemia di peste nel Seicento, storia di un voto che dura da quasi quattro secoli

Un voto nato durante l’epidemia di peste del Seicento e rinnovato senza interruzioni fino a oggi: così la Festa di Sant’Efisio continua a coinvolgere l’intera città tra devozione, istituzioni e identità collettiva.

Il 1° maggio a Cagliari la quotidianità lascia spazio a un evento che ha radici precise e documentate nella storia della città. La Festa di Sant’Efisio nasce come adempimento di un voto civico formulato nel pieno di un’emergenza sanitaria. Tra il 1652 e il 1656 la Sardegna fu colpita da una grave epidemia di peste. A Cagliari, come in altri centri dell’isola, le istituzioni cittadine ricorsero anche alla dimensione religiosa come risposta alla crisi. Il Consiglio civico deliberò un voto solenne a Sant’Efisio, impegnandosi a organizzare ogni anno una processione fino al luogo del martirio del santo, in cambio della fine del contagio. La prima celebrazione stabile risale al 1657 e da allora il rito si è svolto senza interruzioni, mantenendo una continuità rara nel panorama italiano.

Il carattere originario della festa spiega anche il ruolo che ancora oggi conserva l’amministrazione comunale. Il Municipio è formalmente il soggetto che rinnova e scioglie il voto, confermando una responsabilità pubblica che affonda le radici nel Seicento. Questo aspetto distingue Sant’Efisio da molte altre feste religiose, nelle quali la dimensione istituzionale è meno marcata.

Il momento più noto è la processione che prende avvio dal quartiere di Stampace, storicamente legato al culto del santo, e attraversa il centro cittadino prima di dirigersi verso Nora. Qui, secondo la tradizione, Efisio fu martirizzato durante le persecuzioni contro i cristiani in epoca romana. Il percorso complessivo non si esaurisce nella giornata del 1° maggio, ma si articola in più tappe e si estende per diversi giorni, configurandosi come un pellegrinaggio che collega simbolicamente la città al resto del territorio.

Accanto alla dimensione devozionale, la festa ha progressivamente assunto anche un valore rappresentativo più ampio. La partecipazione di gruppi in abiti tradizionali provenienti da tutta la Sardegna, la presenza di carri trainati da buoi e la varietà di elementi legati alla cultura materiale locale trasformano la processione in una sintesi visiva dell’identità isolana. Non si tratta però di una costruzione recente: molti di questi elementi si sono stratificati nel tempo, accompagnando l’evoluzione della festa senza modificarne l’impianto originario.

L’impatto sulla città è evidente soprattutto sul piano organizzativo. La gestione degli spazi pubblici, le modifiche alla viabilità e l’afflusso di partecipanti e spettatori rendono necessaria una pianificazione che coinvolge diversi livelli istituzionali. A questo si aggiunge un’attenzione mediatica crescente, che negli ultimi anni ha ampliato la visibilità dell’evento anche al di fuori dell’isola.

Nonostante queste trasformazioni, la Festa di Sant’Efisio mantiene una struttura riconoscibile e coerente con la sua origine. La componente religiosa continua a essere centrale per una parte significativa dei partecipanti, mentre per altri prevale l’aspetto culturale o identitario. La coesistenza di queste dimensioni contribuisce a spiegare la persistenza e la rilevanza della manifestazione.