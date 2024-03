Per l’8 marzo, Open day dedicato alle donne al Consultorio di Carbonia

In occasione della Festa della donna (8 marzo) mattina “open day” (dalle 9 alle 13) per il Consultorio di Carbonia, in via Brigata Sassari 37: le donne avranno la possibilità di accedere liberamente al Consultorio entro l’intervallo di orario stabilito e di interagire con le figure professionali consultoriali. L’obiettivo della Asl è quello di sensibilizzare e informare le donne sui problemi relativi al pavimento pelvico e promuovere le attività a riguardo dei Consultori del Sulcis Iglesiente.

E’ prevista la somministrazione, su base volontaria, di un questionario in forma anonima circa i disturbi del pavimento pelvico: incontinenza, sensazione di peso addominale, disturbi dell’attività sessuale possono essere infatti campanelli d’allarme legati a uno stato patologico. Si tratta di patologie che complessivamente stanno assumendo notevole rilevanza sociale, sia per l’incidenza nella popolazione generale sia per il grado di alterazioni della qualità di vita che possono determinare. Prevenire o riconoscere i sintomi consente di rieducare e riabilitare il pavimento pelvico evitando l’aggravamento della situazione e rappresentando spesso la soluzione definitiva.