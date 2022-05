Allarme sul traghetto Livorno-Olbia: passeggero 46enne disperso

Un passeggero del traghetto Moby Wonder, partito ieri alle 22 dal porto di Livorno e attraccato a Olbia questa mattina poco prima delle 8, risulta disperso.

Si tratta di un uomo di 46 anni, Tony Nicolaie, di nazionalità rumena. Le persone che viaggiavano con lui lo hanno visto per l’ultima volta a bordo intorno alle 4. Poi stamattina all’arrivo in Sardegna, non riuscendo a rintracciarlo gli amici hanno dato l’allarme.

La Guardia Costiera di Olbia, con l’ausilio anche di unità cinofile, la Polizia e il personale di bordo della Moby hanno setacciato il traghetto senza trovare traccia dell’uomo.

Ricerche sono tuttora in corso sia a terra, nel caso l’uomo fosse sbarcato per poi far perdere volontariamente le sue tracce, sia in mare con due motovedette della Guardia costiera di Olbia e di La Maddalena e con un aereo Manta decollato dalla base di Pescara.