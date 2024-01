Ostello della gioventù a Porto Torres, il Comune lo dà in concessione per turismo e cultura

Il Comune di Porto Torres ha indetto una procedura aperta per la concessione di valorizzazione dell’Ostello della gioventù in via Benedetto Croce 11. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di potenziare l’offerta turistico-culturale del territorio attraverso la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e la messa in rete di siti di interesse storico, artistico e paesaggistico. L’intenzione è quella che l’immobile nasca a nuova vita offrendo non solo un servizio ricettivo ma anche attività complementari legate ad arte, cultura, ricerca, eventi, enogastronomia, divulgazione storica, cura e benessere della persona.



“In quest’ottica – spiega il Comune – la posizione strategica dell’edificio di fronte alla splendida baia di Balai e vicino a uno dei monumenti religiosi più rappresentativi della città, la Chiesa di Balai a mare, rappresenta un’enorme potenzialità di sviluppo”. La concessione di valorizzazione è uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico attraverso l’assegnazione a operatori privati del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo determinato di tempo a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria. Attraverso questa formula l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di proprietà pubblica, mentre il Comune, oltre a incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia, messa in sicurezza e manutenzione, oltre a riattivare circuiti virtuosi di sviluppo locale.



La durata della concessione di valorizzazione dell’immobile è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque per un periodo di tempo non superiore a 50 anni. L’importo annuale del canone concessorio è di 49.380 euro.