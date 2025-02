Ospedali di Oristano e Ghilarza, al via la nuova attività di Dermatologia diagnostica e chirurgica

Dopo essere stata avviata nei giorni scorsi all’ospedale “San Martino” di Oristano, prenderà il via mercoledì 19 febbraio al “Delogu” di Ghilarza la Dermatologia diagnostica e chirurgica.

Grazie all’arruolamento di due preziose risorse professionali che vantano una lunga esperienza nel settore della chirurgia dei tumori cutanei, i dermatologi Giovanni Mura e Monica Perra, è stato possibile partire con le nuove attività di diagnosi e cura delle patologie cutanee e sottocutanee dapprima al “San Martino”, dove gli specialisti già dall’inizio di febbraio stanno lavorando a supporto di tutti i reparti e dove si sta completando l’allestimento degli ambulatori che avranno sede al sesto piano, e dal prossimo mercoledì al “Delogu”, per poi allargarsi, in prospettiva, anche al “Mastino” di Bosa.

Con l’attivazione del nuovo servizio, saranno erogate le prestazioni dermatologiche per la diagnosi e il trattamento delle affezioni tumorali e non tumorali della cute e del sottocute, tra cui la mappatura dei nei, le biopsie su lesioni sospette, gli interventi chirurgici di asportazione di formazioni precancerose e cancerose, l’analisi delle ulcere veneree. Prestazioni essenziali, queste, per far fronte al numero crescente dei tumori cutanei, tra cui i melanomi, che rappresentano attualmente la terza neoplasia più diffusa tra la popolazione sotto i 50 anni.

Le visite dermatologiche saranno eseguite al piano terra dell’ospedale ghilarzese, negli ambulatori in cui ha sede l’Ascot, mentre i trattamenti chirurgici verranno effettuati nelle sale operatorie, situate al primo piano. Le prestazioni ospedaliere saranno erogate in raccordo con quelle dei dermatologi presenti nei poliambulatori, che già attualmente stanno portando avanti un brillante lavoro sul territorio.

Le sedute ambulatoriali e operatorie saranno effettuate al Delogu ogni mercoledì. I pazienti possono già da ora prenotare una valutazione dermatologica al Cup telefonico (Centro unico di prenotazione – 1533 da telefono fisso o 0783 31 72 93 da telefono cellulare) o agli sportelli Cup per le prenotazioni.

«Con l’avvio dell’attività di Dermatologia ospedaliera – commenta il direttore generale della Asl 5 di Oristano Angelo Serusi – l’Azienda socio-sanitaria oristanese prosegue nell’intento di ampliare l’offerta sanitaria sul territorio, anche in una logica di decentramento rispetto al capoluogo di provincia per portare i servizi più vicini ai cittadini e per valorizzare le strutture e le risorse umane presenti nei presidi ospedalieri minori, arricchendoli di nuove prestazioni».

L’attivazione della Dermatologia rappresenta poi un importante passo in avanti sul fronte della prevenzione e della cura dei tumori. «Grazie all’attivazione della Dermatologia diagnostica e interventistica aggiungeremo un ulteriore importante tassello alla filiera oncologica che stiamo rafforzando per garantire ai pazienti oristanesi una gamma sempre più ampia di servizi diagnostici e terapeutici sul territorio, evitando loro di doversi spostare per una visita o un intervento cutaneo» aggiunge il direttore socio-sanitario della Asl 5 di Oristano Alessandro Baccoli.

Così, dopo aver attivato il Cas (Centro accoglienza servizi) per la presa in carico dei pazienti oncologici, creato la struttura di Senologia per offrire alle donne la possibilità di effettuare un intervento mammario in loco e ridato impulso alla prevenzione oncologica – l’azienda socio-sanitaria oristanese nel 2024 ha invitato il 100 per cento della popolazione bersaglio a sottoporsi agli screening, unico caso in Sardegna – ora l’Azienda socio-sanitaria oristanese volge l’attenzione verso i tumori della pelle, patologie molto aggressive per le quali una diagnosi precoce è fondamentale.