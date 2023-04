Oristano festeggia una nuova centenaria: auguri a Maria Maddalena Bardi

Oristano ha una nuova centenaria. È Maria Maddalena Bardi che ieri è stata festeggiata da parenti amici nella Comunità integrata Carlo Avanzini di Arborea. A portare il saluto e gli auguri delle rispettive comunità c’erano anche il sindaco di Arborea, Manuela Pintus, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Oristano, Maria Bonaria Zedda, che ha donato una targa ricordo.

Nata a Gonnosfanadiga il 3 aprile 1923, Maria Maddalena Bardi ha origini tosco siciliane, il nonno siciliano si era trasferito in Sardegna per dirigere le miniere di Monteponi. Sposata con Franceschino Lai (conosciuto in città per la sua attività di agronomo e dirigente del Consorzio di Bonifica), nel 1951 si trasferì a Oristano. È madre di 2 figlie, Rita e Antonella, e nonna di 4 nipoti. Casalinga, ha dedicato la vita a crescere la famiglia, ritagliando del tempo anche per le sue passioni: la lirica prima di tutto, non si perdeva un’opera al Teatro lirico di Cagliari, i viaggi, le cure termali e le lezioni all’Università della terza età. Le figlie amano ricordare le sue qualità tra i fornelli e il suo piatto forte: le zippole tipiche di Gonnosfanadiga che, finché ha potuto, amava cucinare a carnevale per offrirle a parenti e amici che chiamava a raccolta a casa sua.