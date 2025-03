Operaio ucciso a Bari Sardo, attesa la svolta: l’assassino ha le ore contate

Una rissa scoppiata forse per un commento di troppo o per una vecchia incomprensione non ancora chiarita, la discussione e la coltellata mortale al petto, poi la fuga dell’assassino e l’arrivo dei soccorsi. Sono i fotogrammi in mano agli investigatori al lavoro per ricostruire l’omicidio di Marco Mameli, 22 anni, operaio di Ilbono, morto durante la festa di Carnevale a Bari Sardo.

Gli agenti del Commissariato guidati dal vice questore Fabrizio Figliola stanno battendo il ferro finché è caldo nel tentativo di rintracciare l’autore del delitto. Ieri sono state raccolte le testimonianze di numerose persone ed è stato sentito il 26enne che, nel tentativo di difendere Marco Mameli, è stato ferito al braccio.

Massimo riserbo su cosa abbia detto e cosa abbiano dichiarato gli altri testimoni, i poliziotti avrebbero già imboccato una pista che porta non troppo lontano da Bari Sardo.

Già ieri pomeriggio si attendeva una svolta che poi non è arrivata, ma l’aggressore avrebbe le ore contate. Ieri è arrivato l’appello del sindaco di Ilbono Giampietro Murru attraverso la stampa che ha sollecitato l’aggressore chiedendogli di costituirsi. Intanto “l’Associazione Is Carristasa, visto il tragico evento verificatosi ieri, in accordo con l’amministrazione comunale e unendosi al dolore della famiglia e della comunità di Ilbono, sospende i festeggiamenti del Carnevale Bariese”.

[Nella foto il luogo dell'accoltellamento e un'immagine della vittima]