Oltre 13mila partecipanti per la Cagliari SoloWomenRun: ecco come cambia la viabilità

Tutto pronto per la Cagliari SoloWomenRun: numeri da record per la corsa solidale di domenica 16 marzo. Oltre 13.000 partecipanti, con le iscrizioni ancora aperte; una centenaria, la signora Zaira, al via insieme a tante mamme con passeggini e bambini al seguito; atlete e semplici appassionate da tutta la Sardegna e dalla Penisola. Soprattutto, la conferma di come sport e solidarietà siano un binomio capace di far bene a livello fisico ma anche mentale.

Partenza dalla Fiera e poi attraverso il centro della città, con un percorso che si svilupperà lungo viale Diaz, viale Cimitero, via Bonaria, viale Regina Margherita, via Manno, Largo Carlo Felice, via Sardegna, via dei Mille, via Roma, viale Diaz, piazza Marco Polo e l’arrivo intorno alle 13 di nuovo alla Fiera.

“Un appuntamento fisso e atteso”, ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione l’assessora Luisa Giua Marassi, partecipante da anni alla manifestazione, “importante perché coniuga sport, solidarietà e rivendicazione dei diritti, anche quelli che dovrebbero essere assodati ma spesso non è così, delle donne. Una manifestazione sportiva aperta a tutte, atlete e semplici appassionate, che negli anni è cresciuta in maniera notevole: siamo felici di sostenerla, come Amministrazione, perché vogliamo una società che parli, cresca, cammini e corra in questa direzione”.

“La SoloWomenRun è un simbolo della forza e della determinazione delle donne”, ha ribadito il presidente el Consiglio Marco Benucci: “Sosteniamo fortemente queste iniziative, consapevoli che lo sport è strumento potente di educazione, inclusione e solidarietà. Vogliamo che ogni donna possa sentirsi supportata nel proprio percorso. In questo senso, eventi come questo sono una straordinaria opportunità di crescita collettiva”.

“Dieci anni fa”, ricorda Andrea Culeddu, organizzatore della corsa solidale, con accanto Stefania D’Arista per il Ctm che da tempo sostiene la corsa e Alberto Romagnani, rappresentante del main sponsor Supermercati Pan, “ci sembravano tantissime le 1.800 partecipanti della prima edizione. Le oltre 13.500 iscrizioni di quest’anno raccontano di quanto sia importante la gara sportiva, ma ancora di più la conoscenza reciproca, lo scambio e la condivisione di esperienze tra le associazioni e i gruppi partecipanti ma anche tra le singole appassionate. È un appuntamento di rilevanza nazionale, tra le più partecipate corse rosa d’Italia, guardato con attenzione anche a livello internazionale, per cui dobbiamo ringraziare anche i tanti volontari che spendono il loro tempo libero per la riuscita della manifestazione”.

VIABILITA’

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione cambia temporaneamente il traffico in città domenica. Il Comune con una determinazione dirigenziale n. 604/2025 stabilisce le seguenti prescrizioni.

DIVIETO DI TRANSITO

Dalle ore 7 alle ore 13 di domenica 16 marzo la circolazione veicolare verrà infatti sospesa per il tempo necessario al transito degli atleti (all’occorrenza sino al passaggio dell’ultimo concorrente), in tutte le strade ricomprese all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: viale Regina Margherita, piazza Costituzione, via Manno, largo Carlo Felice, via Roma, piazza Amendola.

Interessate, in particolare le seguenti vie:

viale Diaz (entrambi i sensi di marcia, da via Sonnino a piazza Scopigno);

piazza Marco Polo (esclusa l’area di sosta);

via Ancona;

via Brescia (direzione viale Diaz);

via Messina (da via Firenze a viale Diaz);

via Caboto (da viale Colombo a viale Diaz);

via Caboto (da via Pessagno a viale Diaz);

via Siracusa (da via Palermo a viale Diaz);

via Catania (da via Palermo con direzione viale Diaz);

viale Cimitero (tratto da viale Bonaria a viale Diaz);

viale Bonaria (tratto da viale Cimitero a piazza Amendola);

via Nuoro;

via Sonnino (tratto da piazzetta Lippi a viale Diaz);

via XX Settembre;

via Eleonora D’Arborea (tratto da via Lanusei a viale Regina Margherita);

via Dei Pisani;

piazza Amendola;

via Pirastu;

piazza Deffenu (corsia direzione piazza Amendola);

viale Regina Margherita;

piazza Costituzione;

viale Regina Elena (direzione piazza Costituzione);

piazza Martiri D’Italia;

via Mazzini;

via De Candia;

via Università;

via Spano;

via Cima;

via Manno;

piazza Yenne (direzione via Santa Margherita);

largo Carlo Felice (semicarreggiata con direzione via Santa Margherita);

via Sardegna;

via Dei Mille (tratto da via Cavour a via Roma);

via Roma (corsie bus);

via Roma portici (tratto compreso tra via Dei Mille a piazza Amendola).

DIVIETO DI SOSTA

Divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle ore 18 di sabato 15 sino alle ore 13 di domenica 16 marzo, interessate le seguenti strade:

viale Diaz (da via Siracusa a via Sonnino);

viale Bonaria (tratto da viale Cimitero a piazza Amendola);

viale Regina Margherita;

largo Carlo Felice (lato Banca D’Italia e parcheggi centrali tra via Mameli e piazza Yenne);

via Dei Mille (tratto da via Sardegna a via Roma);

via Roma portici (tratto compreso tra via Dei Mille a piazza Amendola);

piazza Marco Polo (solo mezza luna).

Obbligo di svolta. Dalle ore 7 alle ore 13 di domenica 16 marzo:

via Mameli – largo Carlo Felice, obbligo di svolta a destra con direzione piazza Matteotti.

[Foto di una precedente manifestazione]