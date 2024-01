Nuraghi della Sardegna, protocollo d’intesa per valorizzare il patrimonio archeologico dell’Isola

È stato siglato questa mattina il protocollo d’intesa tra l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” e “NURAGICA Museum Experience”, che avvia una intensa collaborazione finalizzata alla divulgazione, alla conoscenza e alla presa di coscienza dell’importanza del patrimonio nuragico sardo anche e soprattutto in chiave di sviluppo futuro della Sardegna.

“Grazie a questa collaborazione due importanti soggetti attivi nell’Isola per la promozione del patrimonio nuragico sardo uniscono le forze, segno evidente della volontà comune di tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale sardo – spiega il presidente dell’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, Pierpaolo Vargiu – Grazie alle importanti iniziative messe in campo in questi anni, che hanno viste impegnate entrambe le realtà, è ora evidente come l’antica civiltà sarda sia un richiamo internazionale e allo stesso tempo la via maestra per nuove prospettive di sviluppo che garantiscano alla Sardegna una crescita costante e duratura”.

“Siamo assolutamente convinti dell’importanza strategica della candidatura Unesco dei siti di eccellenza del patrimonio nuragico – è il commento di Paolo Alberto Pinna, fondatore del format Nuragica – per via degli indubbi benefici che questo può generare in termini di tutela e valorizzazione ma anche di accrescimento culturale e sviluppo economico dell’isola.”

La Sardegna verso l’Unesco. L’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” è nata nel 2020 con l’obiettivo di portare i monumenti della civiltà nuragica all’interno della World Heritage List del patrimonio universale dell’Unesco. Dal 2021 il Ministero della Cultura ha inserito la nostra istanza nella “tentative list” italiana, il primo, fondamentale, passo verso Parigi. L’obiettivo dell’associazione è di raccontare al mondo una nuova immagine della Sardegna che, con il suo fascino narrativo antico e misterioso, ci aiuti a costruire un futuro di opportunità e benessere economico per tutti i sardi. Costante è l’impegno anche sul fronte della formazione, con grande attenzione per le nuove generazioni. Impegnata in un articolato percorso che punta a favorire e rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dell’antica civiltà nuragica in tutta l’Isola, l’Associazione si è distinta nell’importante attività di divulgazione dei temi identitari sardi presso le scuole primarie e secondarie di tutta il territorio regionale. Un obiettivo centrato anche il Master Junior sulla civiltà nuragica che ha coinvolto oltre 200 studenti delle scuole superiori sarde (e, per la prima volta, ha consentito di studiare la storia sarda con uno specifico modulo che si è svolto in Piemonte).

NURAGICA Museum Experience. La mostra, prodotta dalla Cooperativa Sardinia Experience, dal 2017 promuove una sorprendente sintesi storica dei mille anni di vita dell’omonima civiltà e dell’imponente patrimonio archeologico. Nuragica® ha innovato il panorama dell’offerta culturale nazionale con un originale Experience, capace di attrarre nuovi pubblici verso la cultura utilizzando linguaggi inediti altamente coinvolgenti. Grazie ad un percorso narrativo, immersivo e sensoriale, che si dipana tra scenari reali e virtuali, Nuragica® coinvolge, da protagonista, il visitatore riportandolo indietro nel tempo per fargli scoprire le straordinarie abilità costruttive capaci di dare vita alle architetture più sofisticate dell’età del bronzo.