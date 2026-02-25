Nuova squadra ai vertici della Asl Ogliastra: nominati direttore sanitario, amministrativo e dei servizi socio-sanitari

Il direttore generale Andrea Fabbo ha nominato i componenti della direzione strategica dell’azienda sanitaria

Nuova squadra ai vertici della Asl Ogliastra. Il direttore generale Andrea Fabbo ha nominato i componenti della direzione strategica dell’azienda sanitaria: Alessandro Baccoli guiderà la Direzione sanitaria, Elena Weber assumerà la Direzione amministrativa, mentre Lorena Paola Urrai è stata confermata alla Direzione dei servizi socio-sanitari.

Baccoli e Weber subentrano rispettivamente a Francesco Logias e Tiziana Passetti, ai quali la Direzione generale ha espresso ringraziamento per il lavoro svolto. “Ho cercato due professionisti che garantissero rigore e affidabilità nell’azione amministrativa e una profonda conoscenza del sistema sanitario, sia in ambito ospedaliero che territoriale – ha dichiarato Fabbo –. La conferma della direttrice socio-sanitaria assicura invece un legame forte con il territorio e la capacità di integrare i servizi con le comunità locali”.

Alessandro Baccoli, 61 anni, specializzato in Chirurgia generale, arriva dalla Asl Medio-Campidano, dove dal giugno 2025 ha ricoperto l’incarico di direttore sanitario. In precedenza è stato direttore dei servizi socio-sanitari della Asl di Oristano e nel 2021 ha guidato la Asl Medio-Campidano come commissario. Per oltre undici anni è stato primario del reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di Ghilarza.

Elena Weber, classe 1964, laureata in Economia, Relazioni pubbliche ed Economia internazionale, ha maturato una lunga esperienza dirigenziale nella pubblica amministrazione. Prima dell’incarico in Ogliastra ha lavorato all’Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale e, dal 2008 al 2024, è stata direttrice generale dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Lorena Paola Urrai, 56 anni, psicologa e psicoterapeuta, è direttrice dei servizi socio-sanitari della Asl Ogliastra dal gennaio 2024. In precedenza ha operato come specialista ambulatoriale all’interno dell’azienda sanitaria ogliastrina e ha maturato esperienze anche nel Terzo settore e negli enti pubblici. La nuova direzione entra in carica in una fase che richiederà, secondo il dg Fabbo, integrazione tra ospedale e territorio e un rafforzamento dell’organizzazione aziendale.