Le notizie di oggi per la Sardegna di domani
100K
18K
0
955

Nuova pavimentazione verso l’aeroporto di Elmas, operai al lavoro nelle ore notturne

11 Marzo 2026
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0
0
0

Il cantiere Anas dovrebbe chiudersi entro venerdì.

Martedì notte sono stati avviati gli interventi di realizzazione della nuova pavimentazione drenante lungo tutto il tracciato della strada statale 391 “di Elmas” di collegamento con l’aeroporto.

I lavori, per circa un chilometro, riguardano entrambe le carreggiate comprese le rampe di accesso e uscita. In uscita dall’aeroporto le lavorazioni si svolgono prevalentemente in orario notturno, mentre in direzione dell’aerostazione gli interventi sono in corso di esecuzione esclusivamente in orario notturno.

Durante le operazioni sono attivi restringimenti.
I lavori saranno conclusi entro venerdì 13 marzo. Fanno parte di un più ampio piano Anas di manutenzione delle pavimentazioni che riguarda diverse strade del sud Sardegna.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Informativa privacy Sardiniapost

Related Posts
Total
0
Share
0
0
0
0
0