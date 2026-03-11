Nuova pavimentazione verso l’aeroporto di Elmas, operai al lavoro nelle ore notturne

Il cantiere Anas dovrebbe chiudersi entro venerdì.
Martedì notte sono stati avviati gli interventi di realizzazione della nuova pavimentazione drenante lungo tutto il tracciato della strada statale 391 “di Elmas” di collegamento con l’aeroporto.
I lavori, per circa un chilometro, riguardano entrambe le carreggiate comprese le rampe di accesso e uscita. In uscita dall’aeroporto le lavorazioni si svolgono prevalentemente in orario notturno, mentre in direzione dell’aerostazione gli interventi sono in corso di esecuzione esclusivamente in orario notturno.
Durante le operazioni sono attivi restringimenti.
I lavori saranno conclusi entro venerdì 13 marzo. Fanno parte di un più ampio piano Anas di manutenzione delle pavimentazioni che riguarda diverse strade del sud Sardegna.