Nuova allerta per il maltempo nell’Isola: in arrivo maestrale, piogge intense e temporali

Nuova allerta per il maltempo in Sardegna. L’Isola infatti è interessata dal transito di sistemi nuvolosi dal quadrante Nord-occidentale che determinano instabilità atmosferica. A partire da questa notte e per tutta la giornata di sabato, l’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimonannu prevede un peggioramento con pioggia intensa, temporali e rovesci soprattutto nella parte occidentale e meridionale dell’Isola. Sono attesi cumulati d’acqua di 40-50 millimetri in 6 ore.

La Protezione civile regionale ha già emesso un bollettino di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nella zona dell’Iglesiente fino alle 18 di sabato. Le precipitazioni saranno accompagnate da un forte vento di maestrale, in intensificazione dalla serata di sabato. Le correnti fredde e la ventilazione da nord ovest faranno abbassare le temperature: le minime saranno comprese tra i 9 e i 12 gradi, che scendono a 4 in montagna; le massime oscilleranno tra i 16 e i 18 gradi. Sarà nuvoloso anche domenica, ma è da lunedì 21 che si assisterà a un nuovo peggioramento, con maestrale teso e prime nevicate sui rilievi sopra i 1.500. A Fonni paese si prevedono dai 4 agli 8 centimetri di neve.