Nuoro, nuovo ambulatorio per i pazienti talassemici all’ospedale San Francesco

Apre anche un ambulatorio nella Casa di comunità San Francesco, dedicato ai pazienti affetti da anemia cronica.



Un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da talassemia è stato attivato all’interno della piattaforma ambulatoriale dell’ospedale San Francesco di Nuoro, con l’obiettivo di rafforzare la presa in carico e migliorare la qualità delle cure. Il servizio nasce in un contesto che favorisce l’approccio multidisciplinare, grazie alla presenza, nella stessa struttura, di diverse specialità tra cui neurologia, cardiologia e medicina interna. La piattaforma è diretta dal dottor Gianluca Doa e coordinata dall’incarico di funzione organizzativa Francesco Tuvoni.

L’ambulatorio è gestito dalla dottoressa Antonella Cossu, assegnata al Dipartimento dei Servizi della Asl 3 di Nuoro, diretto dal dottor Peppino Paffi, che ne garantirà la continuità amministrativa. “Obiettivo di questo servizio – commenta la Direttrice sanitaria della direzione strategica della Asl 3, Antonella Calvisi – è soprattutto quello migliorare costantemente la qualità delle cure, come peraltro previsto dal Piano della rete delle talassemie ed emoglobinopatie della Regione Sardegna e dalla struttura regionale di coordinamento dei servizi trasfusionali”.

Il nuovo ambulatorio risponde a un’esigenza particolarmente rilevante nel territorio. La Sardegna detiene infatti il più alto tasso di portatori sani di beta-talassemia in Italia, con una frequenza media di circa l’11%. Nell’isola si contano oltre mille pazienti affetti da forme gravi che necessitano di trasfusioni periodiche, con un’incidenza significativa anche nel Nuorese e nel centro dell’isola.

A questo si affianca un ulteriore servizio: la stessa dottoressa Cossu garantirà infatti l’apertura settimanale di un ambulatorio nella Casa di comunità San Francesco, dedicato ai pazienti affetti da anemia cronica. “L’avvio di questi nuovi ambulatori – dichiara il direttore generale della Asl 3, Francesco Trotta – è da intendersi in un’ottica di moderno management sanitario e di integrazione tra servizi, visto che vede il diretto coinvolgimento della immunoematologia ospedaliera, diretta da Adriana Ibba, e del territorio, in particolare il distretto di Nuoro diretto da Gianfranca Piredda. L’intento del progetto è quello di strutturare un modello organizzativo moderno di presa in carico di pazienti affetti da anemia acuta e cronica, garantendone la continuità delle cure in un sistema integrato tra le strutture ospedaliere e territoriali”.”