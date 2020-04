Una piccola nata due settimane fa all’ospedale San Francesco di Nuoro ha ufficialmente due madri. Per la prima volta il Comune di Nuoro ha registrato la bimba riconoscendo nell’atto di nascita anche il genitore non biologico. La Nuova Sardegna riporta la storia di Giorgia e Alice che raccontano la loro conquista: “Siamo riuscire a coronare il nostro sogno senza passare dal Tribunale – spiegano al quotidiano sassarese -. Situazioni come la nostra sono infatti lasciate alla buona volontà degli amministratori e al buon senso dei giudici”. Le due donne vivevano a Roma e dopo il matrimonio hanno scelto di trasferirsi nell’Isola per vivere in un posto migliore. Dopo un viaggio in Spagna per la fecondazione assistita hanno cominciato la loro battaglia per il riconoscimento della doppia genitorialità e il risultato è arrivato a Nuoro grazie all’impegno dei Centri di ascolto Uil della Sardegna.