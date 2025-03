Numerosi episodi di donne molestate a Cagliari, c’è un indagato. Ma i responsabili sarebbero più persone

Un uomo è stato denunciato nell’ambito delle indagini portate avanti dalla Squadra mobile della Questura di Cagliari, relative ai numerosi episodi di molestie che si sono verificati negli ultimi mesi in città. Le vittime principali sono state soprattutto donne sole, prese di mira mentre rientravano a casa la sera.

Gli investigatori della polizia di Stato hanno raccolto numerose testimonianze, alcune formalizzate in denunce, e sono riusciti a creare una mappa delle aree in cui si sono verificati gli episodi di molestie. Grazie anche alle descrizioni fornite, è stato possibile stabilire che non si tratta di un unico responsabile, ma di più persone che hanno agito in momenti diversi.

Secondo quanto emerso, alcuni degli individui coinvolti potrebbero soffrire di disturbi psichici. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’uomo denunciato, che avrebbe avvicinato e tentato di molestare una giovane donna. Le indagini, comunque, continuano per identificare gli altri responsabili, con particolare attenzione agli episodi avvenuti in via Giotto.