Nubifragi e alluvioni in Sardegna, ecco i danni principali causati dalla pioggia nel Sud dell’Isola. Cinque persone bloccate a Monte Arcosu

Dalla notte appena trascorsa, a causa delle forti precipitazioni, diversi Comuni della provincia del Sud Sardegna sono stati colpiti da significativi allagamenti, con conseguenze rilevanti in ambito urbano, industriale e rurale. La situazione è stata monitorata e gestita grazie a una mobilitazione interforze, che ha coinvolto i carabinieri, i vigili del fuoco, le Protezioni civili locali e i Baracelli. Questo sforzo congiunto è stato fondamentale per limitare i danni e per garantire una risposta efficace e tempestiva in tutte le aree colpite, assicurando al contempo l’incolumità delle persone e la sicurezza dei beni.

Aree colpite e interventi specifici.



Pabillonis: Durante la notte, si sono verificati allagamenti in diverse vie del centro, tra cui via La Marmora, Torino, Milano, Nuoro e Cagliari. Anche la caserma dei carabinieri è stata interessata dagli allagamenti, ma la struttura rimane operativa e in grado di svolgere tutte le sue funzioni. Nella mattinata odierna, il crollo di un ponte in località Flumini Matu ha causato l’interruzione della circolazione tra via La Marmora e la suddetta zona. Le squadre sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza l’area e pianificare i lavori di ripristino, che inizieranno appena possibile.



San Gavino Monreale: La zona industriale e alcune abitazioni di via Roma sono state colpite da allagamenti significativi. Fortunatamente, non sono stati riportati danni a persone, anche se si registrano danni materiali che sono ancora in fase di quantificazione. Alcuni capannoni industriali hanno subito infiltrazioni, e alcune strade minori sono state temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza. Le operazioni di drenaggio e ripristino sono in corso e le autorità locali stanno lavorando per garantire la riapertura delle vie principali nel più breve tempo possibile.

Villacidro: Un’abitazione situata in via Cagliari ha subito un principio di incendio causato dalle infiltrazioni d’acqua che hanno raggiunto il garage, entrando in contatto con l’impianto elettrico. I Vigili del fuoco di Sanluri, supportati dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Villacidro, sono intervenuti tempestivamente, mettendo in sicurezza l’area e soccorrendo il proprietario. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, e l’incendio è stato rapidamente domato. L’area è stata successivamente controllata per verificare che non vi fossero ulteriori rischi di corto circuito o incendi secondari, garantendo così la sicurezza dei residenti e delle strutture adiacenti.

Villasor: I militari delle stazioni dei carabinieri di Villasor, Samatzai, Lunamatrona e dell’Aliquota Radiomobile di Sanluri sono intervenuti in località Su Pardu e sulla statale 196, al chilometro 11, per assistere diverse abitazioni e terreni colpiti da allagamenti. I vigili del fuoco di Sanluri, coadiuvati dai Baracelli e dalla Protezione civile, hanno tratto in salvo una famiglia di tre persone la cui abitazione era completamente allagata. La famiglia riceverà assistenza e supporto fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. Le diverse unità sono ancora sul posto per monitorare la situazione.

Monte Arcosu: Cinque persone, bloccate dalle avverse condizioni meteo, hanno inviato una richiesta di soccorso alla Protezione civile di Roma, comunicando le coordinate GPS della loro posizione. I vigili del fuoco, già sul posto, hanno attivato un elicottero da Alghero e una squadra di sommozzatori per soccorrere le persone intrappolate. Due di loro si trovano a piedi all’interno dell’Oasi del Cervo, altre due sono bloccate in un torrente all’interno di un fuoristrada, mentre la quinta persona, trascinata dalle acque all’interno di una Jeep Renegade, risulta attualmente dispersa. È stato avviato un coordinamento interforze attraverso la Prefettura di Cagliari, che ha coinvolto anche il Soccorso Alpino a causa delle difficili condizioni del terreno. L’elicottero dei vigili del fuoco è impegnato nel soccorso delle persone bloccate, mentre “Fiamma”, l’elicottero dei Carabinieri, sta operando per le ricerche del disperso. Le operazioni si stanno svolgendo in condizioni complesse, ma le squadre di soccorso stanno utilizzando ogni mezzo a disposizione per garantire il successo delle operazioni di salvataggio.

Nelle ulteriori zone del Sud Sardegna si segnalano alcuni detriti lungo le strade e locali allagamenti, che però non hanno impedito la circolazione. In alcune aree rurali, sono stati segnalati piccoli smottamenti che hanno causato la temporanea chiusura di alcune vie secondarie, ma le autorità locali sono già al lavoro per ripristinare la piena viabilità. Non si segnalano al momento altri dispersi o feriti, e i danni sono in corso di quantificazione. La mobilitazione delle squadre di soccorso e la costante vigilanza lungo le principali arterie stradali, le aree urbane e quelle rurali colpite continueranno fino al ritorno delle condizioni di sicurezza. I carabinieri, le autorità locali, insieme alle squadre di soccorso, stanno garantendo anche un continuo monitoraggio della situazione, al fine di prevenire ulteriori criticità in caso di nuove precipitazioni.