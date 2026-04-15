Note in corsia, la musica entra in ospedale: tappa al Marino per “Voci e strumenti di solidarietà”

Il progetto della Fondazione Maria Carta fa tappa a Cagliari con un concerto itinerante tra i reparti, coinvolgendo pazienti e personale sanitario.

Le note attraversano i corridoi, si fermano nelle stanze, si intrecciano alle storie di chi cura e di chi è curato. All’Ospedale Marino di Cagliari, nell’Unità spinale unipolare, la musica è entrata in corsia con “Voci e strumenti di solidarietà – Musica in corsia”, il progetto della Fondazione Maria Carta che porta concerti itineranti nelle strutture sanitarie della Sardegna.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Asl 8 di Cagliari, ha visto la partecipazione di artisti come Maria Giovanna Cherchi, Beppe Dettori e il duo Fantafolk con Vanni Masala e Andrea Pisu, protagonisti di un percorso musicale tra i reparti. Le canzoni della tradizione sarda – da “Nanneddu Meu” a “No potho reposare”, fino al “Duru Duru” – hanno accompagnato un momento di condivisione che ha coinvolto pazienti, medici e personale sanitario.

“Un’invasione pacifica, veniamo a portare musica, una carezza quanto mai utile in momenti difficili. Un momento di distrazione dalla sofferenza, in luoghi dove si vive anche la speranza. C’è sempre, per fortuna, qualcuno che ci assiste e ci aiuta. Anche qui il personale fa un lavoro straordinario, del quale ci dimentichiamo spesso”, ha detto Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta.

Durante la giornata è stato ricordato anche il legame tra gli artisti presenti e il Premio Maria Carta, mentre Marras ha sottolineato la presenza di Joe Perrino, già assistito nella struttura: “La dimostrazione di come si può venire fuori da situazioni complicate”.

“Un evento emozionante, va detto subito – ha commentato Aldo Atzori, direttore generale della Asl di Cagliari –. Non poteva esserci titolo migliore di “Voci e strumenti di solidarietà”, perché le voci sono anche quelle dei pazienti che si raccontano, degli operatori che ascoltano e delle famiglie che sostengono i loro cari”.

Dello stesso tenore le parole di Federico Aime, responsabile dell’Unità spinale: “Qui rinasce la speranza. La nostra è una struttura a carattere regionale e siamo molto orgogliosi di accogliere un evento di questo tipo. Ringraziamo la Fondazione Maria Carta e i musicisti che hanno partecipato. Consideriamo questa iniziativa anche come un riconoscimento per il nostro lavoro e per i nostri pazienti”.

In rappresentanza del Comune è intervenuta anche l’assessora a Cultura Turismo Maria Francesca Chiappe: “Non possiamo vivere senza musica, che ci circonda anche quando non la cerchiamo, la troviamo per la strada, nei negozi. Ma siamo anche noi stessi che la chiamiamo, a un concerto per esempio. E quindi, quando arriva in un ospedale, luogo di rinascita, ha un significato ancora più importante”.