Non si fermano i viaggi della speranza per i malati sardi. All’Isola ‘costano’ 74 milioni

I viaggi della speranza per i malati sardi non si sono fermati neppure nell’anno della pandemia. Nel 2020, secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, l’Isola sconta un saldo negativo moderato della mobilità sanitaria regionale, pari a 57.616.103 euro.

Si tratta della differenza tra quanto speso per curare in Sardegna malati arrivati da altre regioni (16.367.089 euro di crediti), che la colloca in 19sima posizione, e quanto, invece, speso, per far curare i pazienti sardi fuori dell’Isola: 73.983.192 euro di debiti (16sima posizione). Il saldo pro-capite di mobilità sanitaria, che collocala Sardegna in 16sima posizione, è negativo ed è pari a 36 euro. Inoltre la Fondazione Gimbe ha analizzato il volume dell’erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private, “un indicatore della presenza e della capacità attrattiva del privato accreditato”.

La Sardegna si colloca in 17sima posizione con le strutture private che erogano il 14,5 per cento del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale, rispetto alla media italia che è, invece, del 52,7 per cento. In dettaglio i ricoveri ordinari e day hospital sono pari al 13,2 per cento (media Italia 53,5 per cento) ponendo l’Isola in 18sima posizione. Riguardo la specialistica ambulatoriale è in vece 15sima con un 22,6 per cento (media Italia 49 per cento).