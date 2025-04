Non ci sono medici in paese e il sindaco si rimette il camice: a Bonorva riapre l’ambulatorio

Ora c’è l’ufficialità, scritta nero su bianco dalla Asl di Sassari. A Bonorva, Comune di poco più di 3.000 anime, il sindaco rimetterà il camice che aveva messo da parte per indossare la fascia tricolore, e prenderà di nuovo servizio in ambulatorio. Massimo D’Agostino, riconfermato alla guida del paese alle amministrative del 2021, aveva già annunciato qualche giorno fa la disponibilità ad aiutare la sua comunità, dopo che gli ultimi due medici di base rimasti erano andati in pensione, lasciando migliaia di pazienti senza assistenza.

“La direzione aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che, in seguito al pensionamento di due medici di medicina generale, da lunedì 14 aprile prenderà servizio a Bonorva un nuovo medico di medicina generale – si legge in una nota -. Si tratta del dottor Massimo D’Agostino, che svolgerà l’attività presso l’ambulatorio di via Manai”.

D’Agostino, è specificato, “non potrà acquisire nuove scelte, ma prenderà in carico 1.500 pazienti tra quelli precedentemente assistiti dai medici recentemente andati in pensione, il dottor Antonio Solinas e Maria Filomena Murgia. L’assegnazione del medico verrà fatta d’ufficio, che attribuirà una priorità a seconda della fragilità e dello stato di salute del singolo paziente”.