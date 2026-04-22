Neonazisti, c’è anche un 17enne di Cagliari tra i giovani coinvolti nella maxi indagine della Digos di Milano

Perquisizioni e indagini in tutta Italia hanno portato a identificare una rete neonazista e antisemita che ha coinvolto giovani, anche minorenni, in tutto il Paese.

C’è anche un ragazzo cagliaritano di 17 anni tra gli indagati dell’operazione della Digos di Milano coordinata dalla Procura di Milano e dalla Procura per i minorenni, che ha fatto finire ai domiciliari un 19enne accusato di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti.

Oggi gli agenti della Digos di Cagliari, su delega della Procura per i minorenni di Milano, hanno perquisito l’abitazione del 17enne sequestrando due telefoni cellulari e altro materiale informatico. Tutto sarà inviato alla Digos di Milano per le successive verifiche.

Il minorenne cagliaritano deve rispondere del reato dell’articolo 604 bis secondo comma previsto per chi “istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.



Complessivamente sono 15 le persone indagate a vario titolo per discriminazione razziale e religiosa aggravata dall’apologia della Shoah, nove di queste sono minorenni. I giovani si trovavano nella chat “Terza posizione” che produceva e diffondeva contenuti di propaganda razzista e religiosa.

Tra le città coinvolte dalle indagini oltre a Cagliari e Pavia ci sono Caserta, Cosenza, Matera, Perugia, Roma, Salerno, Siena, Torino e Viterbo.

In un ulteriore intervento a Pescara è stato controllato un 22enne, che sui social avrebbe mostrato armi da fuoco e si definiva responsabile locale di un altro gruppo chiamato “Nuova Italia”. Nel corso delle attività sono stati sequestrati telefoni e computer, materiale di propaganda, diverse armi bianche e, in un caso, materiali ritenuti compatibili con la fabbricazione di esplosivi.

Secondo l’accusa, la propaganda online puntava anche a spingere il gruppo ad agire nel “mondo reale”, organizzando sul territorio “squadroni d’azione rivoluzionaria” e invocando aggressioni, mai però concretamente realizzate.

Al centro dell’indagine della Digos di Milano, con il supporto della Digos di Pavia e della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, la chat chiamata ‘Terza Posizione’, nome che richiama l’omonima formazione eversiva degli anni Settanta e accessibile, secondo gli inquirenti, a un centinaio di utenti. In quello spazio virtuale circolavano materiali neofascisti, neonazisti e apertamente antisemiti, con esaltazione di autori di stragi suprematiste come Brenton Tarrant, responsabile dell’attacco di Christchurch del 2019, e riferimenti a Stephan Balliet, autore dell’attentato del 2019 ad Halle, in Germania.

Tra i contenuti emersi anche la cosiddetta “white jihad”, una miscela ideologica tra simboli e propaganda dell’estrema destra radicale e richiami al terrorismo jihadista, accomunati dall’antisemitismo. Il 19enne avrebbe inoltre creato un canale parallelo chiamato “Centro Studi Terza Posizione” e redatto, con altri indagati, un documento in cinque punti dal titolo “Manifesto della Terza Posizione”, con contenuti antisemiti e propositi eversivi.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***



