Nella macelleria a Pula un ristornate abusivo: area sequestrata dal Nas

Un ristorante abusivo è stato scoperto e chiuso dai carabinieri del Nas all’interno di una macelleria a Pula. L’operazione è avvenuta nel corso di controlli mirati sulla filiera della carne e sul rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Durante l’ispezione, i militari hanno accertato che, oltre alla vendita al dettaglio di carne, il locale era stato trasformato in un’attività di ristorazione non autorizzata. Al momento del blitz, all’interno della macelleria e in un’area esterna erano presenti 13 clienti intenti a consumare pietanze servite ai tavoli. Inoltre, la cucina, ricavata in uno spazio del loggiato, era in piena attività.

Secondo quanto riferito dai Nas, il ristorante abusivo veniva pubblicizzato attraverso i social network e con affissioni interne, ma era privo delle necessarie autorizzazioni e non aveva mai comunicato l’avvio del servizio di ristorazione alle autorità competenti.

A seguito delle irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno sequestrato l’area del locale destinata all’attività illecita, insieme alle attrezzature utilizzate.