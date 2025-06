Nascondono cocaina e denaro, arrestati un uomo e una donna a Ossi

Blitz dei Carabinieri a Ossi, dove un uomo e una donna sono stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di cocaina e contanti per oltre 2.400 euro, ritenuti provento dello spaccio.

L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari, con il supporto della Stazione di Ossi. Durante i controlli, i carabinieri hanno notato movimenti sospetti da parte della coppia. L’uomo è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di due dosi di cocaina e 2.425 euro in contanti.

La successiva perquisizione nell’abitazione della coppia ha permesso di rinvenire 127 grammi di cocaina, altre tre dosi già pronte per la vendita, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, una scatola di bicarbonato di sodio usato per il taglio della sostanza e una carta bancaria.

La droga, il denaro e il materiale sono stati sequestrati. L’uomo e la donna sono stati arrestati e posti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.