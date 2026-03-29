Nascondeva armi e munizioni nel fienile, allevatore in carcere

29 Marzo 2026
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Controlli e monitoraggio di attività illecite nelle campagne di San Nicolò Gerrei, ieri la perquisizione nelle proprietà di un allevatore.

Aveva ricavato un nascondiglio tra le balle di foraggio dove custodiva armi e munizioni detenute illegalmente: un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri e portato nella casa circondariale di Uta.

Durante l’indagine a seguito di attività informativa sulle aziende agricole e ovili della zona i carabinieri di San Nicolò Gerrei, con il supporto del personale specializzato dello squadrone Cacciatori di Sardegna, hanno ispezionato la proprietà dell’allevatore e all’interno di un fenile hanno individuato il nascondiglio dove erano nascoste una pistola Beretta calibro 9 corto, completa di caricatore, e una doppietta calibro 16.

Entrambe le armi presentavano le matricole abrase per impedirne l’identificazione e la tracciabilità. Insieme alle armi da fuoco, sono state rinvenute anche 79 cartucce calibro 16 perfettamente integre.

Tutto il materiale è stato repertato e sottoposto a sequestro in attesa dei successivi accertamenti tecnici e balistici. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato portato in carcere dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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