Nasce Seu, nuova unione dei circoli dei sardi emigrati dopo la rottura con la Fasi

L’associazione riunisce 24 circoli. Tra gli obiettivi il dialogo con le istituzioni e il coinvolgimento dei giovani.

Nasce Seu – Sardi emigrati uniti, una nuova organizzazione che riunisce parte dei circoli dei sardi presenti in Italia. Il progetto è stato promosso da 24 dei 65 circoli attualmente riconosciuti dalla Regione Sardegna. Alla guida della nuova realtà è stata eletta Sara Nicole Cancedda, che ha spiegato il senso dell’iniziativa. “Con la nascita di Seu non intendiamo aggiungere semplicemente una sigla al panorama associativo, ma dotare i sardi di un’infrastruttura di rappresentanza moderna e trasparente”.

Secondo la presidente, l’emigrazione sarda oggi è composta da generazioni e profili professionali molto diversi. “L’emigrazione sarda oggi unisce generazioni e professionalità diverse: il nostro obiettivo è trasformare questo network in una risorsa strategica per lo sviluppo culturale ed economico dell’Isola, capace di interloquire con le istituzioni”.

La nuova organizzazione nasce dall’iniziativa di associazioni presenti nelle principali città italiane, tra cui Roma, Torino, Milano e Venezia. “Seu nasce dalla volontà di 24 associazioni dei sardi in Italia – ha aggiunto Cancedda – che hanno scelto di intraprendere insieme un nuovo percorso partecipato e condiviso, nel solco dei valori storici dell’emigrazione organizzata ma con una prospettiva più ampia che guarda anche all’emigrazione contemporanea”.

La nascita di Seu arriva dopo una rottura con la Fasi, la Federazione delle associazioni sarde in Italia. I promotori spiegano che la decisione è maturata dopo il congresso di Alghero, durante il quale sarebbero emerse diverse criticità. “Dopo aver fatto ricorso anche agli organi interni della federazione – ha spiegato Cancedda – siamo stati costretti a presentare un ricorso al tribunale civile di Piacenza, attualmente pendente. A un certo punto abbiamo scelto di intraprendere un nuovo percorso perché quella non rappresentava più la nostra casa”.

Le contestazioni riguardano in particolare il nuovo statuto della federazione e le modalità con cui è stato posto in votazione. Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Marco Ubezio dello Studio Degani di Milano, che ha illustrato i contenuti del ricorso presentato al tribunale di Piacenza sulle presunte “gravi irregolarità procedurali” del congresso Fasi dello scorso ottobre.

Nei prossimi mesi Seu avvierà un ciclo di incontri e confronti sul territorio nazionale, con tavoli dedicati a mobilità giovanile, lavoro, innovazione e valorizzazione delle competenze, con particolare attenzione a giovani e donne. Da questo percorso nasceranno alcuni documenti programmatici, tra cui il Manifesto dell’emigrazione sarda contemporanea, la Carta dei valori e le linee guida per il triennio 2026-2029.

“L’obiettivo finale – ha spiegato Sandra Capuzzi, presidente del circolo di Pisa – è costruire un organismo aperto e inclusivo, capace di dialogare con la Regione Sardegna e promuovere proposte concrete che rafforzino il ruolo dei sardi emigrati come risorsa strategica per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’Isola”. Il consiglio direttivo della nuova organizzazione è composto da Sara Nicole Cancedda, presidente, Barbara Burghesu, Mario Sechi, Bernacina Meloni e Mario Ledda.