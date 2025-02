Nasce a Nuoro un centro per la cura del tumore al seno. Bartolazzi: “Così le donne del centro Sardegna non dovranno spostarsi”

A Nuoro la senologia diventa finalmente una realtà concreta. L’ospedale San Francesco ospiterà un nuovo centro dedicato al trattamento della neoplasia mammaria, grazie alla presenza di due chirurghi senologici e un chirurgo plastico. L’annuncio è stato fatto dall’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, che ha evidenziato l’importanza di integrare in un unico intervento entrambe le fasi, evitando così alle pazienti il disagio di doversi sottoporre a più interventi chirurgici.

L’attivazione di una Struttura semplice dipartimentale (Ssd) presso l’Asl 3 di Nuoro segna il primo passo verso la creazione di una Breast Unit, una struttura multidisciplinare che permetterà alle donne di affrontare tutto il percorso legato alla prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno direttamente nel polo nuorese. “Si tratta di un passo importante verso la costruzione di una rete sanitaria regionale più funzionale ed efficiente”, ha sottolineato Bartolazzi.

L’avvio della nuova struttura, che non comporterà costi aggiuntivi per il bilancio regionale, è subordinato alle risorse annualmente assegnate alla Asl di Nuoro. Intanto, si lavorerà per l’acquisizione dei requisiti necessari per il riconoscimento ufficiale della Breast Unit.

Un ulteriore sviluppo in questa direzione è rappresentato dalla futura costituzione di un hub di medicina nucleare, che insieme alla radioterapia e all’oncologia completerà il percorso diagnostico terapeutico per il trattamento del carcinoma mammario. Questo permetterà alle pazienti del centro Sardegna di non dover più spostarsi a Cagliari o in altre città per sottoporsi all’intervento chirurgico o ai successivi trattamenti. “L’intero percorso, dalla diagnosi al trattamento, fino al follow up, potrà essere completato a Nuoro”.