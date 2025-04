Muravera e Costa Rei si raccontano a Cagliari: inaugurato il Visitor center con la presentazione della Sagra degli agrumi

È stato inaugurato questa mattina, negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari, il nuovo Visitor Center turistico di Muravera e Costa Rei. Un luogo pensato per offrire uno sguardo privilegiato sul Sarrabus, cuore del Sud-est sardo, e per rafforzare il legame tra la città metropolitana e uno dei territori più ricchi di tradizione, natura e cultura dell’Isola.

L’apertura del centro ha segnato anche l’avvio ufficiale della 51esima edizione della Sagra degli Agrumi, in programma dal 24 aprile al 4 maggio. Un doppio evento che racconta una sola visione: quella di un territorio che vuole essere protagonista, aperto al mondo e orgoglioso delle proprie radici.

Il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, ha sottolineato con forza l’importanza simbolica della manifestazione, definendola non solo come la festa più sentita dalla comunità, ma anche come l’espressione autentica dell’identità del Sarrabus. “Con questa edizione vogliamo rafforzare il legame tra la nostra comunità, la terra e il lavoro che la rende feconda”, ha dichiarato il primo cittadino, ricordando come gli agrumi rappresentino da sempre un simbolo di qualità e prosperità. “La Sagra è l’occasione per celebrare le tradizioni, i costumi, la musica, il folklore, ma anche l’eccellenza delle nostre produzioni e il potenziale inespresso del nostro territorio”.

Il nuovo Visitor Center si inserisce in questa visione come una finestra permanente sul Sarrabus, un ponte ideale tra Muravera e il resto della Sardegna. Progettato come uno spazio dinamico e immersivo, consente ai visitatori di esplorare, attraverso video, monitor interattivi e visori di realtà virtuale, le meraviglie paesaggistiche, storiche e culturali della zona. Particolarmente suggestiva è l’esperienza in Vr della Torre dei Dieci Cavalli, uno dei simboli più affascinanti della costa orientale, oltre alle stanze sensoriali dedicate ai profumi agrumati e ai suoni della natura locale.

Durante la presentazione, l’assessore al Turismo Matteo Plaisant e l’assessore all’Ambiente Fabio Piras hanno ribadito l’importanza del connubio tra cultura e intrattenimento come leva per generare esperienze autentiche, capaci di attrarre nuovi visitatori ma anche di valorizzare le comunità locali.

La 51esima edizione della Sagra degli Agrumi si preannuncia come un’edizione particolarmente ricca e diffusa, capace di animare per oltre una settimana sia il centro storico di Muravera che la località di Costa Rei. Al centro della festa non ci sarà soltanto l’agrume come prodotto agricolo, ma tutto un mondo fatto di conoscenze, relazioni e creatività: dai laboratori per le scuole alle sfilate tradizionali, dai concerti alle degustazioni, dalle mostre alle giornate dedicate allo sport e alla musica.