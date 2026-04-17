Multe, i cagliaritani i più indisciplinati: il capoluogo in cima alla classifica degli incassi nell’Isola

Rispetto all’anno scorso i proventi delle sanzioni sono aumentati del 50 per cento.

Con 7,1 milioni di euro incassati, Cagliari è il comune della Sardegna che, nel 2025, ha incamerato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope (il sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici). Seguono nella graduatoria Sassari, che ha guadagnato 2,2 milioni di euro, Oristano con 1,1 milioni di euro e Nuoro (quasi 647mila euro). Chiude la graduatoria regionale il comune di Carbonia che ha incassato 242mila euro.



Complessivamente, nel 2025, i comuni capoluogo sardi analizzati hanno incassato oltre 11,2 milioni di euro, importo in aumento del 50% se confrontato con quello del 2024. Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona sempre Cagliari, con 48 euro; seguono Oristano (36 euro) e Nuoro (19 euro). Guardando ai comuni con meno di 5.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Monastir (CA), che a fronte di 4.718 abitanti incassa oltre 2,9 milioni di euro; seguono nella top 3 Villasimius (CA), 3.721 abitanti e quasi 428mila euro incassati, e Castiadas (CA), 1.707 residenti e poco meno di 308mila euro di incassi. Parziali buone notizie sul fronte dell’RC auto: secondo l’osservatorio di Facile.it in un anno i premi medi in Sardegna sono rimasti stabili.