Moto si scontra con un’auto a Sestu, perde la vita un 19enne

Ancora sangue lungo le trade della Sardegna. Nella tarda mattinata di oggi a Sestu ha perso la vita un 19enne Yuri Loi. L’incidnete si è verificato all’incrocio di via Cagliari.

La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto ricostruita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Sestu. Il 19enne si trovava in sella a una moto da cross quando arrivato all’altezza dell’incrocio tra via Cagliari e via Molinari, per cause non è ancora accertate, si è scontrato con una Fiat Punto.

L’impatto è stato violentissimo, il 19enne è stato disarcionato dalla due ruote finendo sul terreno, mentre la moto ha finito la corsa fuori strada. L’automobilista si è subito fermato. Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli agenti della Municipale e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato pe diverso tempo di rianimare il giovane ma non c’è stato nulla da fare.