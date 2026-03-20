Monte Arcosu, domenica il “Trail inclusivo del cervo e della luna”

Si tratta di alcuni percorsi immersi in panorami mozzafiato e curati ogni giorno da giovani che cercano riscatto e stanno costruendo il proprio futuro all’interno della Fondazione Domus de Luna.

Si chiama Trail Inclusivo del Cervo e della Luna, l’evento in programma domenica che attraversa i sentieri dell’omonima Oasi tra natura, sport e inclusione. Il trail partirà alle 8 dall’area parcheggio della Riserva di Monte Arcosu e si concluderà a “Sa Canna”, l’area limitrofa al Rifugio dei Buoni e Cattivi. Si tratta di alcuni percorsi immersi in panorami mozzafiato e curati ogni giorno da giovani che cercano riscatto e stanno costruendo il proprio futuro all’interno della Fondazione Domus de Luna.



Tre le possibilità: Trail, di 24 km, Short Trail di 15 Km e mezzo e una camminata ludico-motoria di 6 km. La manifestazione è organizzata da Domus de Luna, Cooperativa Buoni e Cattivi e UISP – Unione Sport per Tutti Territoriale Cagliari APS, in collaborazione con ASD CamminiAMO e Gevensport SRL.”Camminare o correre su questi sentieri significa entrare in un luogo che custodisce la natura e, allo stesso tempo, genera opportunità concrete per chi è più fragile”, spiegano gli organizzatori. Grazie al supporto di Fondazione Mazzola, la partecipazione è aperta a tutti: le persone con disabilità e il loro accompagnatore accedono con un unico biglietto.



La camminata ludico-motoria nell’Oasi è accessibile anche a chi necessita di supporto, con stroller gratuiti disponibili su prenotazione, e si sviluppa lungo i sentieri dell’Oasi su diverse distanze.

In occasione della manifestazione verrà utilizzato, lungo il percorso del trail da 24 km, un sistema anti-smarrimento basato su GPS tracker, sviluppato all’interno dell’Oasi in collaborazione con Widata. Il sistema consente di monitorare la posizione degli atleti lungo i sentieri, migliorando la sicurezza in contesti naturali complessi e rappresentando un primo passo verso l’applicazione di tecnologie digitali a supporto della fruizione sostenibile delle aree naturali.

E’ possibile iscriversi alla manifestazione e rimanere aggiornati sul sito e sui canali social dell’Oasi WWf del Cervo e della Luna, www.oasidelcervoedellaluna.it, alla sezione trail inclusivo.