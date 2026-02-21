Monsignor Soddu nuovo arcivescovo di Sassari: la nomina di Papa Leone XIV

“Scelta che mi riempie di meraviglia e trepidazione”, le prime parole del presule.

Papa Leone XIV ha nominato monsignor Francesco Antonio Soddu nuovo arcivescovo metropolita di Sassari, trasferendolo dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia. La decisione è stata resa nota dal Bollettino della Sala stampa vaticana e annunciata questa mattina nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni.

Soddu lascia così la guida della diocesi umbra, assunta il 29 ottobre 2021, per fare ritorno in Sardegna, sua terra d’origine. Prenderà possesso della nuova sede la settimana successiva a Pasqua. A Terni, nel frattempo, monsignor Salvatore Ferdinandi è stato nominato amministratore apostolico.

“Mi riempie di meraviglia, di stupore questa scelta del Santo Padre, e anche di trepidazione”, ha dichiarato il presule parlando con i giornalisti. “Io non ho mai disobbedito ai miei superiori e questo mi conforta e mi dà forza, perché sino adesso il Signore mi è stato vicino, mi ha benedetto e io credo che continuerà a benedirmi anche nella sede che mi ha generato e alla quale adesso vengo mandato come padre e pastore”.

Davanti al clero, ai religiosi, ai membri del consiglio pastorale diocesano, ai rappresentanti di movimenti e associazioni e ai fedeli laici riuniti in cattedrale, Soddu ha espresso gratitudine per gli anni trascorsi alla guida della diocesi umbra. “Naturalmente un rimpianto bello e caro, doveroso, per la diocesi di Terni-Narni-Amelia, che mi ha generato come pastore, mi ha fatto fare questo bel rodaggio di quattro anni che certamente mi ritorna utile. Rimarrà sempre nella mia mente, nel mio cuore, questa grande famiglia”.