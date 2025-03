Monopattino contro furgone a Ploaghe, ancora gravissime le condizioni del 17enne ricoverato a Sassari

Le condizioni del diciassettenne di Ploaghe, coinvolto in un grave incidente mentre era a bordo del suo monopattino, restano critiche. Il giovane, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ha subito un intervento neurochirurgico per ridurre un’emorragia cerebrale. I medici lo hanno indotto in coma farmacologico per monitorare attentamente la sua situazione.

Oltre al trauma cranico, il ragazzo ha riportato gravi lesioni, tra cui contusioni polmonari e fratture al volto. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Ploaghe hanno rivelato che il giovane non indossava il casco e non si era fermato allo stop all’incrocio tra via Planargia e via Sicilia. Il mancato rispetto della segnaletica ha portato allo scontro con un furgoncino Renault Kangoo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ragazzo d’urgenza all’ospedale di Sassari, dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime.