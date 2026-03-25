Moneta d’oro sardo-bizantina sequestrata a Olbia: era una delle quattro al mondo

Il sequestro si inserisce nell’operazione “Numisma”, coordinata dalla Procura di Tempio Pausania. Sette le persone indagate.

Una rarissima moneta d’oro di epoca sardo-bizantina, una delle quattro conosciute al mondo, è stata recuperata e sequestrata a Olbia dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari. L’esemplare, raffigurante San Michele Arcangelo e coniato dalla zecca di Lucca durante il regno di Carlo Magno, era stato rinvenuto in Sardegna negli anni Novanta, spezzato in tre parti e poi ricomposto in modo improprio da un orafo. Dopo essere scomparso per anni, è riemerso nel circuito della ricettazione e del traffico di beni archeologici ed è stato intercettato mentre veniva ceduto.

Il sequestro si inserisce nell’operazione “Numisma”, avviata nel giugno 2022 e coordinata dalla Procura di Tempio Pausania. Sette le persone indagate. L’inchiesta è partita dall’individuazione, in un’asta estera, di 36 monete d’oro sardo-bizantine, alcune già studiate e pubblicate nel 1996 da un numismatico di Sassari, elemento che ha fatto ipotizzare una loro uscita clandestina dall’Italia.

Le indagini si sono sviluppate tra Sassari e Bologna, con il sequestro di conti correnti e rapporti finanziari per circa 250mila euro. Altri sequestri sono stati eseguiti anche in Spagna e Austria, presso case d’asta specializzate risultate estranee alla provenienza illecita dei beni.

Secondo quanto ricostruito, tra il 2022 e il 2024 il gruppo avrebbe immesso sul mercato, in Italia e all’estero, oltre 1.500 lotti di monete antiche — in gran parte di epoca punica, romana e bizantina — prive di documentazione e di rilevante interesse archeologico, generando un volume d’affari stimato in circa mezzo milione di euro.